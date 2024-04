Grêmio não dá chances ao Athletico e vence sua primeira no Brasileiro

Gols e destaques

Para fora. Com 11 minutos, Cuello ficou sem marcação e finalizou no gol. A bola passou muito perto da trave e Marchesín só acompanhou.

1x0, 19 minutos do 1ºT. Pavón cruzou rasteiro dentro da área e achou Cristaldo, que alcançou a bola na hora certa e com um toque finalizou para dentro do gol.

Espalmou. Aos 22 minutos, Pavón pegou bem na bola e tentou chute no ângulo. Bento fez bela defesa de mão trocada.

Pavón de novo. O argentino arriscou de fora da área aos 43 minutos. Bento, bem posicionado, defendeu.

2x0, 6 minutos do 2º T. Soteldo recebeu passe de Villasanti dentro da área. O camisa 7 contou com desvio de Bento para fazer o segundo do Grêmio.