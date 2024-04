Quem se deu bem no sorteio da Copa do Brasil? Casão e PVC analisam

Internacional e Juventude [é um confronto equilibrado], até porque nos últimos três confrontos foram uma vitória do Inter e dois empates. Dois empates no mata-mata que classificaria o Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho. Atlético e Sport, porque o Sport está em um momento de crescimento e precisa dessa afirmação avançando na Copa do Brasil. Acho que são os dois mais equilibrados. O Palmeiras se deu bem, em teoria. O Botafogo não faz gol no Palmeiras desde 2014, são sete vitórias do Palmeiras e um empate nesse período. É claro que a gente não está olhando para o futuro. Eu estou olhando para o passado para projetar, entender que no passado recente não houve problema do Palmeiras contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Não quer dizer que não haverá no próximo jogo. Mas a gente precisa olhar para algum lugar e o retrospecto indica o Palmeiras favoritissímo e não tem viagem. Tem uma viagem curta para Ribeirão Preta, são três horas de carro ou meia hora de avião. Então é uma viagem muito tranquila para um jogo teoricamente simples

