Cruzeiro empata no fim com um a menos e frustra Fortaleza no Castelão

Agora, o Leão do Pici foca suas atenções na Copa do Nordeste. O jogo contra o Criciúma, válido pela 3ª rodada do Brasileirão, foi adiado.

Classificação e jogos Brasileirão

O Fortaleza recebe o Altos-PI no domingo (21), às 19h (de Brasília), pelas quartas de final da competição regional. Já o Cruzeiro volta a campo no sábado (20) e visita o Atlético-MG pela 3ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h.

Como foi o jogo

Eficiência cearense fez a diferença! Em um primeiro tempo muito equilibrado, o Fortaleza soube aproveitar a chance que teve e abriu o placar com Hércules logo aos 16 minutos. O jogo começou com o Cruzeiro melhor e chegando com perigo ao ataque. Os donos da casa, porém, reagiram e aproveitaram os espaços para marcar e criar mais oportunidades de gol. Na defesa, João Ricardo e Titi foram os responsáveis por manter a vantagem parcial do Leão do Pici antes do intervalo.

Raposa criou e brilhou no fim! Com maior domínio na etapa final, o Cruzeiro conseguiu criar jogadas de perigo mesmo diante da forte marcação do rival. Mais uma vez, Arthur Gomes e Matheus Pereira foram os destaques na tentativa de igualar o placar. As oportunidades do empate, no entanto, pareciam parar em mais uma grande atuação de João Ricardo. O goleiro evitou o pior pelo lado do Fortaleza em dois lances cruciais, mas não conseguiu impedir o gol de Mateus Vital, que garantiu o empate por 1 a 1.

Gols e lances importantes

Que defesa! Logo aos dez minutos, o Cruzeiro teve a primeira grande oportunidade de gol. Após cobrança de escanteio de Matheus Pereira, Rafa Silva testou firme e viu João Ricardo salvar o Leão do Pici.