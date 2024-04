Fortaleza desponta e mira ser modelo no Nordeste: 'Inspiração para outros'

O Fortaleza vem assumindo cada vez mais protagonismo no futebol brasileiro. Para Marcelo Paz, CEO do clube, o Leão do Pici busca se consolidar como uma referência principalmente na região Nordeste.

O que aconteceu

A equipe cearense disputa a elite do Brasileirão desde 2019 e, desde então, acumula consecutivas conquistas esportivas. Em 2021, o time terminou em quarto colocado na Série A e se classificou à Libertadores pela primeira vez em sua história, além de ter sido semifinalista da Copa do Brasil. Já no ano passado, foi vice-campeão da Sul-Americana.

Recentemente, o Leão do Pici ganhou ainda mais destaque no cenário regional. Nos últimos anos, foram cinco títulos consecutivos do Campeonato Cearense e duas Copas do Nordeste, sendo o time nordestino mais bem colocado no ranking da CBF, em nono.