Confira os potes do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil de 2024

O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil será realizado nesta quarta-feira (17), às 14h30, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

São 32 times, sendo 20 classificados da segunda fase e outros 12 que entram agora na competição. Os potes para o sorteio contam com 16 equipes em cada, separadas pela posição de cada uma no ranking da CBF.

A partir da terceira fase, os confrontos passam a ser de ida e volta, com a ordem dos mandos de campo definida por sorteio. As datas reservadas para as partidas são os dias 1º e 22 de maio.