CBF regula patrocínio de Bets e propaganda de clubes por modelo de Liga

Pela Lei, a casa de apostas tem que ter sede no Brasil, ser inscrita no Ministério da Fazenda e pagar um outorga para ser legalizada. Só assim pode fazer propaganda. A CBF adaptou sua regra à lei, isto é, quem não estiver legalizado não pode aparecer em camisas de times ou em placas publicitárias.

Além disso, a CBF diz que os jogos do Brasileiro e Copa do Brasil só podem ser incluídos nos sites de apostas mediante autorização dela. E determina que poderá proibir determinadas empresas, tanto de anunciar quanto de usar as partidas. Os clubes que desrespeitarem essa regra estão sujeitos à multa.

Em outro artigo do RGC, a CBF estabeleceu proibição para ações promocionais de clubes com associação comercial. A intenção é evitar ações de clubes em todas as séries como bonés ou faixas com marcas comerciais alheias ao campeonato.

É mais uma restrição já que o regulamento geral, desde o ano passado, já previa veto a propaganda em arquibancadas, o que foi mantido. A CBF tem flexibilizado essa proibição no Brasileiro. A instrução é ser mais rígido nas Copas, Copa do Brasil, Nordeste, etc.

"Todas as ações promocionais que envolvam o campo de jogo e seu entorno ou espaço aéreo com a utilização de faixa, cartazes, mosaicos, apresentações e manifestações em geral, somente poderão ser realizadas com autorização expressa da DCO e sem associação de nenhuma marca comercial, em observância ao artigo 132 e a LGE."

Um operador de estádio da Série A consultado pelo blog afirmou que haverá ações afetadas. Em princípio, a CBF ainda não vai fazer restrições de propaganda nas arquibancadas por enquanto, como bandeiras de organizadas.