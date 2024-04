'Dia D' de Carpini tem sombra gringa, 'reforços' e rival intransponível

Thiago Carpini vive um de seus dias mais importantes como treinador nesta quarta-feira. Pressionado no comando do São Paulo, ele vê a sombra de estrangeiros enquanto conta com "reforços" para encarar um Flamengo, de Tite, quase que intransponível. O jogo ocorre às 21h30 (de Brasília) e é válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O "Dia D" chegou

O técnico está na corda bamba desde o fim de semana, quando o Tricolor perdeu para o Fortaleza na estreia do torneio nacional. Carpini, que já sofria críticas da torcida pelos tropeços da equipe, foi chamado de "burro" dentro do MorumBis.

O silêncio da diretoria diante da continuidade abriu espaço para especulações, e nomes estrangeiros ganharam força nos corredores. A equipe de Julio Casares, segundo o colunista André Hernan, já busca um nome gringo para o cargo — mesmo que isso aperte o orçamento do clube.