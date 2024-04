Urina, confusão e barulho: como Carlos Alberto virou vizinho problema

O ex-jogador Carlos Alberto é famoso no condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Não pelos feitos no futebol, mas por ter se tornado um vizinho problema.

A cena em que ele, aparentemente bêbado, discute com uma namorada e quebra os retrovisores do carro dela na área comum do condomínio não foi só um dia caótico. Mas é o retrato da explicação para um processo judicial que tenta expulsá-lo do quadro de moradores.

As informações a seguir constam de processo que o condomínio move contra o ex-jogador e ao qual o UOL teve acesso.