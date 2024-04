Tite corrige rota sobre disputar títulos após ruído com declaração no Fla

"Existe um pedido do presidente Rodolfo Landim, que é quem manda, que todas as competições sejam disputadas para ganhar, mas claro que dentro da análise da ciência. Temos departamentos em que investimos milhões, temos praticamente um laboratório aqui que foi feito para isso", disse o dirigente

Tite foi avisado sobre a repercussão de sua declaração ao longo dos dias. Ontem, após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, ele tratou de corrigir a rota e se explicou, avaliando que algumas pessoas talvez não tenham o compreendido bem. No entanto, o treinador fez questão de frisar que "não é mentiroso".

Talvez tenha me faltado um complemento. Talvez algumas pessoas não comprenderam, talvez outras não fizeram questão de compreender. Talvez. Em todos os campeonatos nós trabalhamos, treinamos, para conquistar tudo. E eu, como torcedor, também gostaria que meu time conquistasse tudo, mas eu não sou mentiroso. Muito difícil essas conquistas. Se é para fazer média, eu não vou fazer isso. Vamos lutar? Claro que vamos, mas calma. Um pouco de discernimento, de coerência e sensatez

Tite foi orientado a priorizar o Carioca

Antes da final do Estadual, Tite foi orientado a priorizar a final do Campeonato Carioca. Por conta disso, o treinador escalou sua força máxima nos dois jogos diante do Nova Iguaçu, e sagrou-se campeão.

A orientação fez com que o treinador poupasse jogadores na estreia na Libertadores. O comandante não escalou Léo Pereira, Ayton Lucas e Luiz Araújo entre os titulares contra o Millonarios, onde o Flamengo empatou em 1 a 1, na Colômbia. De la Cruz apresentou um quadro viral e também não atuou.