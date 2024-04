'Esse bom mocismo não cabe': Mauro Cezar detona postura de Tite no Flamengo

O colunista Mauro Cezar Pereira criticou no Posse de Bola o comportamento de Tite ao defender Jair Ventura após a expulsão-relâmpago do técnico do Atlético-GO, na vitória por 2 a 1 do Flamengo, no Brasileirão. Na visão de Mauro, Tite vem tendo posturas que não condizem com o espírito competitivo que rege o futebol.

O Tite na coletiva até consertou, dizendo 'é, realmente ele [o árbitro] foi ofendido'. Mas isso não é problema do Tite se o técnico adversário é expulso. Ele dá medalha [ao técnico do Nova Iguaçu, após a conquista do Carioca], defende o técnico adversário, qual é meu irmão? Problema dele, isso é competição, amigo. Se o técnico adversário foi expulso, deixa ser expulso. Quero ver no dia que ele falar alguma coisa, se o outro técnico vai lá defendê-lo. Esse bom mocismo também não cabe, não, ele tem que ficar na dele, problema do Jair Ventura. Até que ponto o Jair disse aquilo porque estava tão nervoso no comecinho do jogo ainda ou é uma tentativa de inibir, intimidar um árbitro novato? Só que o cara foi apito nervosíssimo, tacou o cartão e pimba, um abraço. Ah, me xingou? Tchau! A área técnica não é para xingar o árbitro, é para instruir o jogador.

