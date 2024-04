Estevão titular? Veja as opções de Abel Ferreira para um ataque sem Endrick

O Palmeiras está cada vez mais próximo de se despedir de Endrick, e o técnico Abel Ferreira precisará ajustar o ataque alviverde durante o segundo semestre.

O que aconteceu

A repórter Carolina Alberti e Léo Suzuki, do Análise Verdão, analisaram as opções do português. Endrick trata de uma lesão na coxa e irá para o Real Madrid no meio deste ano.

A volta de Raphael Veiga para a direita, a entrada de Estevão e até um time com dois centroavantes estão entre as opções. Contra o Liverpool-URU, por exemplo, Abel escalou três atacantes (Luis Guilherme, Flaco López e Estevão) e colocou Rony no intervalo.