Ex-jogador Carlos Alberto quebra carro após ação de expulsão em condomínio

"Liga para a polícia, liga para a polícia que tu vai ver. Liga para a polícia que eu vou contar tudo para a polícia. Tu viu o que tu fez? Tu viu o que tu fez? Tu quebrou meu pé, meu pé está quebrado. Tu quebrou meu pé! Chama a polícia que eu vou contar que o teu marido é assassino e você é partícipe. Vou te f...! Vou quebrar esse retrovisor", disse Carlos Alberto, que na sequência executa o ato e dá dois chutes, um em cada acessório, e os quebra.

O condomínio fica no bairro da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A ação diz que as multas já ultrapassam os R$ 20 mil e nunca foram pagas.

Carlos Alberto se aposentou do futebol em 2019, no Boavista (RJ). Em seguida, passou a atuar como comentarista esportivo e teve passagens por Fox Sports e Band. Na última emissora, foi demitido em fevereiro de 2023 após denúncia de agressão em uma boate carioca onde é um dos sócios.

O ex-meia atuou com destaque em diversos clubes. No Porto (POR), foi campeão da Champions League e do Mundial. No Corinthians, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2005. No Fluminense, a Copa do Brasil de 2007. E no Vasco, foi o principal personagem do título e acesso na Série B de 2009.

Carlos Alberto foi procurado pela reportagem, mas não atendeu as ligações. Caso retorne, a matéria será atualizada.