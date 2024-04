Arsenal tropeça em casa e vê City se consolidar na liderança do Inglês

O Arsenal abusou de gols perdidos e acabou derrotado em casa pelo Aston Villa por 2 a 0 neste domingo (14), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Inglês 2023-24. O resultado faz o time de Mikel Arteta perder a chance de assumir a liderança da competição, abrindo caminho para o rival Manchester City, que venceu seu compromisso neste final de semana.

Os londrinos construíram boas chances no primeiro tempo, mas os visitantes cresceram no segundo e levaram os três pontos graças aos gols de Leon Bailey e Ollie Watkins.

Arsenal estaciona na vice-liderança do Inglês com os mesmos 71 pontos do Liverpool, enquanto o City foi a 73 pontos na rodada. Faltam seis partidas para os concorrentes ao título.