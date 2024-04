Hulk exalta ambiente e torcida do Corinthians: 'Não é fácil enfrentar'

O atacante Hulk disparou elogios à torcida do Corinthians no empate com o Atlético-MG, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O ídolo atleticano enalteceu o ambiente e a dificuldade de jogar com um a menos no estádio corintiano. Batagglia foi expulso por dois amarelos ainda no primeiro tempo, e o Galo segurou o empate mesmo em desvantagem numérica.

Hulk disse que a torcida do Corinthians e a do Atlético são as "maiores" do país em incentivar seus times. Ele concluiu dizendo que os mais de 44 mil torcedores do Alvinegro paulista que estiveram na Arena estão de parabéns.