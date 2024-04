Vai trocar? Quais treinadores já começam o Brasileirão ameaçados

Se não melhorar...

Arthur Jorge - Contratado há pouco tempo pelo Botafogo, Arthur Jorge precisa colocar o time nos trilhos o quanto antes. Depois da derrota para LDU pela Libertadores, o português busca amenizar a oscilação da equipe.

Fernando Seabra - A exemplo de Arthur Jorge, Seabra estreou recentemente no Cruzeiro. Entretanto, já convive com um clima longe do ideal. Com protestos da torcida e derrapadas preocupantes — como o empate contra o Alianza pela Sul-Americana — é necessário reverter o cenário para não tornar a passagem pelo comando menor do que o esperado.

Pedro Caixinha - O português vive seu momento de maior contestação no Red Bull Bragantino. Contudo, o foco de pressão é restrito à torcida. A direção do Massa Bruta ainda respalda o trabalho do treinador. Mas se os resultados e atuações não melhorarem, a situação pode mudar rapidamente.

Juan Pablo Vojvoda - O Fortaleza não começou bem a temporada. Depois de perder para o Ceará na decisão do Estadual, Juan Pablo Vojvoda não chega a estar ameaçado, mas precisa mostrar resultado. Atualmente, as cobranças da torcida são mais fortes sobre os jogadores do que apontadas ao comando técnico.

Renato Gaúcho - Renato é ídolo máximo no Grêmio e foi heptacampeão gaúcho há pouco tempo, porém os tropeços na Libertadores colocam o treinador na obrigação de reverter o cenário. Depois de perder para o The Strongest na estreia e ser surpreendido com nova derrota em casa para o Huachipato, Portaluppi precisa colocar as coisas no lugar para seguir com tranquilidade seu trabalho.