São Paulo chega ao Brasileirão discutindo protocolos para esvaziar DM

O São Paulo estreia neste sábado (13) contra o Fortaleza no Brasileirão 2024 e trabalha para passar pela competição com o mínimo possível de lesões.

O que aconteceu

O técnico Thiago Carpini, a diretoria e o Departamento Médico tiveram algumas reuniões nos últimos dias. O clube tem sofrido com lesões desde o início da temporada e o problema é recorrente.

O UOL apurou que a principal pauta no encontro foram os protocolos do DM. As partes discutiram novos procedimentos para jogadores lesionados, tanto na entrada quanto na liberação do Departamento Médico.