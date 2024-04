Marcelo usa clichê em análise de empate do Flu: 'Caixinha de surpresas'

O craque Marcelo enxergou falhas nos gols sofridos e utilizou um velho clichê em sua análise sobre o empate do Fluminense em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no Maracanã, na estreia no Campeonato Brasileiro.

Treinamos para não acontecer isso, mas infelizmente, ou felizmente, o futebol é assim, uma caixinha de surpresa. Treinamos de uma maneira, a equipe veio de outra, mas isso acontece. Temos que estar preparados, não podemos dar mole. Corremos, lutamos, mas só isso não serve. Temos que ganhar e seguir melhorando. Primeiro jogo do Brasileirão, mas temos que trabalhar mais e recuperar esses pontos

Marcelo, ao Premiere

"Pagamos por nossos erros"

Marcelo avaliou os gols sofridos pelo Fluminense como "bobos". O lateral esquerdo revelou que houve uma conversa no vestiário, no intervalo, para que o time não relaxasse mesmo estando com a vitória parcial no placar: