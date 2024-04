Fla tem retorno de Gerson e dúvida entre Pedro ou Bruno Henrique no ataque

O Flamengo contará com o retorno de Gerson na estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo (14), contra o Atlético-GO, às 16h, no Serra Dourada (GO). Além disso, há uma dúvida entre Pedro ou Bruno Henrique no ataque.

O que aconteceu

Gerson está recuperado de uma cirurgia no rim. O meia iniciará a partida no banco de reservas.

No ataque, Tite testou Bruno Henrique na vaga de Pedro durante a semana. Se o treinador optar pelo primeiro, será no sentido de poupar o artilheiro da equipe na temporada.