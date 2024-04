Filho de Messi impressiona com 5 gols na base do Inter Miami; assista

Mateo Messi está seguindo os passos do pai e deu show no Inter Miami. O filho do craque argentino fez cinco gols em uma única partida atuando pela equipe sub-9.

O que aconteceu

Assim como Lionel, Mateo veste a camisa 10 no Inter Miami, mas pelas categorias de base. O garoto de oito anos chamou a atenção não só pelos cinco gols marcados, mas pelas semelhanças com o pai.

Mateo marcou gols variando o repertório. O jogador mirim anotou de falta e driblando adversários no campo, já mostrando um bom chute de perna direita.