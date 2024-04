São Paulo tem Calleri como titular e James no banco contra Fortaleza; veja

O São Paulo está definido com James Rodríguez na reserva e com Calleri no onze inicial para enfrentar o Fortaleza, no MorumBIS, pela primeira rodada do Brasileirão.

O Tricolor vai a campo com: Rafael; Arboleda, Diego Costa e Ferraresi; Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, Galoppo e Michel Araujo; Luciano e Calleri. O lateral esquerdo Welington é outro que começa como opção no banco.

Já a escalação do Fortaleza é: João Ricardo; Brítez, Kuscevic e Titi; Bruno Pacheco, Hércules, Zé Welison, Pochettino e Yago Pikachu; Marinho e Lucero. O técnico é Juan Pablo Vojvoda.