Calleri: 'Jogaria no sacrifício por qualquer técnico que queira melhorar'

O centroavante Jonathan Calleri voltou a jogar pelo São Paulo após um mês parado por um cisto na perna direita. Ele não escondeu que não está 100% e jogou no sacrifício na vitória por 2 a 0 sobre o Cobresal (CHI).

Se eu tiver de jogar no sacrifício por Carpini, eu jogo sim, o mesmo que fiz com Dorival, com Rogério, com Crespo, com todo treinador que é boa pessoa e quer melhorar eu vou jogar até machucar. Preciso melhorar porque hoje não fui o melhor, mas ganhamos.

A lesão de Calleri se mostrou muito pior do que o centroavante imaginava. No começo, havia um otimismo por parte do atleta e do clube de que ele estaria em campo em cinco dias para as quartas de final do Paulistão.