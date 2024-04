Inter vira sobre o Bahia em jogo marcado por chuva e vaias da torcida

Vaias ao Inter

O Inter saiu sob chuva e vaias no intervalo. O Colorado está pressionado após não chegar na final do Campeonato Gaúcho, além de não conseguir vencer o modesto Real Tomayapo em casa. A torcida externou a insatisfação após o apito.

Jogo frenético

O Inter voltou melhor e desde o início pareceu estar mais próximo de abrir o placar. Borré voltou a dar trabalho para Marcos Felipe, mas não foi eficiente e esbarrou, de novo, na boa defesa do Bahia. Os visitantes tiveram dificuldade para sair com a bola e consequentemente mais se defendeu do que atacou.

Marcos Felipe foi herói ao longo da partida. O Inter infernizou a defesa e teve ótimas oportunidades com Maurício, que insistiu em um bonito voleio e finalização de dentro da pequena área, mas foi parado.

Quem não faz... toma. Em um contra-ataque, o Bahia pegou o Inter desorganizado e foi eficiente com gol de Biel, que entrou como fator surpresa para a segunda etapa. Everton Ribeiro começou a jogada e com assistência de Jean Lucas, Biel foi frio no lance e estufou as redes.