Por que o Cristo Redentor vestiu a camisa do Vasco na noite de ontem?

Aquelas faixas que vemos na torcida do Vasco, de "o legítimo clube do povo" começam por aqui. É que, diferente dos outros clubes da cidade, que eram formados em sua grande maioria por jogadores brancos e de classe alta da zona sul carioca, o Vasco contava com times de trabalhadores e, em sua maioria, pessoas negras do subúrbio. Naqueles tempos, a prática do futebol ainda tinha um forte recorte de raça e classe.

Ao fim do campeonato, os considerados grandes da época decidiram abandonar a Liga Metropolitana, que organizava os jogos até então, e fundaram a Associação Metropolitana dos Esportes Athleticos (Amea).

A nova entidade trouxe para o estatuto a proibição de jogadores que não fossem alfabetizados ou que não possuíssem ocupação profissional definida. Para ficar em apenas dois exemplos da natureza excludente das novas cláusulas de associação.

Ou seja, para fazer parte da nova entidade, e poder jogar o campeonato de 1924, o Vasco precisava dispensar nada mais, nada menos, que 12 dos seus jogadores. Na prática, desmontar o seu time. Na prática, praticamente deixaria de existir.

Resposta Histórica é como é chamada a carta feita pelo clube de São Januário e como é lembrado o 7 de abril, quando o então presidente José Augusto Prestes se recusou a dispensar quem quer que seja para se fazer caber na Amea.

O posicionamento do Vasco entrou para a história pela determinação com que a instituição enfrentou a exclusão dos empobrecidos, das pessoas trabalhadoras e das pessoas negras na participação da vida social e cultural do país.