Hernan: Mercado sabe que São Paulo buscará técnico se Carpini perder quarta

Ontem, eu estive na festa da Federação Paulista e tinha muito intermediário, muito empresário. E os empresários já estão se movimentando, já há um movimento do mercado para treinadores do São Paulo. O mercado já sabe que jájá o São Paulo vai buscar um treinador, já existe esse movimento. Então, já está muito claro, exposto e escancarado. É assim que o mercado funciona: 'Olha, o Carpini está balançando, se perder, está fora'.

Classificação e jogos Libertadores

No CT da Barra Funda, o lema do São Paulo é "trabalho e foco" no jogo contra o Cobresal, acrescentou Hernan. O Tricolor perdeu a primeira partida do grupo B, contra o Talleres, na Argentina, e busca seus primeiros pontos na Libertadores — competição tratada como prioridade na temporada.

Da porta do CT para dentro, é trabalho, foco, buscar alternativas, o time vai estar todo remendado, o importante é vencer para sobreviver. Vencer, sobreviver e tentar fazer com que a torcida mude de ideia, jogo a jogo convencer a torcida que o trabalho pode dar reviravolta. Aí os jogadores lesionados voltam, baixa a poeira, uma vitória aqui, dá uma acalmada no ânimo. São três frentes hoje que existem no São Paulo: a frente oficial, que é a do 'temos treinador'; a frente que é pressão no Morumbi, a corneta que está insustentável, que é a 'perdeu, está fora'; e a versão do CT para dentro, que é 'vamos trabalhar, tem que vencer, jogo no Morumbi lotado, pressão gigante, adversário tecnicamente mais fraco, sem tradição nenhuma na Libertadores, é obrigação vencer, trabalha, foco'.

Ontem, eu soube que o Carpini chegou às 7h no CT e saiu às 21h30, exausto, trabalhando muito, completamente esgotado, focado na vitória e buscando alternativas. Conversando com Reffis, com auxiliares, com jogadores, puxando de canto, estudando, trabalhando o Cobresal. André Hernan

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e equipe de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.

19h30 - Cartão Vermelho - Juca Kfouri, José Trajano e Rodrigo Mattos falam sobre futebol, cultura, política e muito mais.