Atlético leva sufoco, mas bate o Borussia na ida das quartas da Champions

Na segunda etapa, os donos da casa, com a vantagem, recuaram e deixaram a bola com o Borussia. Com apenas uma substituição no intervalo, o time alemão chegou mais no campo adversário e se mostrou mais organizado e perigoso do que no primeiro tempo.

Diferente do início do jogo, o confronto foi mais equilibrado. No final da partida, em uma jogada coletiva do Borussia, Haller conseguiu diminuir a vantagem para o time visitante e deixou o confronto mais aberto para o duelo da próxima semana.

Principais lances e gols:

Gol! 1 a 0 - De Paul aproveitou o erro da defesa e abriu o placar. Em uma saída de bola totalmente errada da defesa do Borussia Dortmund, o lateral Maatsen tentou dar um passe de trivela em frente à área, mas acabou dando a bola de presente para De Paul, que aproveitou e mandou a bola direto para dentro da rede.

Defendeu! Cerca de dois minutos depois, Witsel teve a chance de ampliar para os donos da casa. Griezmann aproveitou o rebote do escanteio e cruzou pela esquerda para Witsel que, de calcanhar, mandou em direção ao gol, exigindo que Kobel fizesse uma grande defesa e colocasse a bola para escanteio.

Quase o 2º! Lino tentou uma bicicleta, aos 12, mas ela saiu fraquinha e a bola foi direto nas mãos do goleiro.