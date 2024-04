Prefeitura usa foto de ex-técnico do Cruzeiro para anunciar vaga de emprego

A Prefeitura de Itaúna, cidade do interior de Minas Gerais, utilizou a foto de Nicolás Larcamón, ex-treinador do Cruzeiro, em um anúncio de vagas de emprego.

O que aconteceu

A publicação conta com a divulgação de vagas em diversas áreas de atuação, como costureira, agente funerário, pedreiro e soldador.

O técnico está desempregado após ter sido demitido dois dias após a derrota da equipe no clássico com o Atlético-MG, que deu o título do Campeonato Mineiro para o Galo.