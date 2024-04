Organizadas fazem cobranças a jogadores e diretoria no CT do Vasco

As organizadas também cobraram jogadores que cheguem para resolver. E deram o recado de que não irão tolerar reforços considerados "apostas".

Uma das lideranças ironizou os jogadores: "Não é querer... É esculachar, sim: vocês não têm vaga nos top três do Brasil. E vocês estão jogando para um torcida que é top um". As derrotas para Nova Iguaçu e Criciúma, e o empate com o Água Santa, foram citados como resultados vergonhosos.

O zagueiro Maicon foi quem tomou partido e prometeu empenho. A maioria dos jogadores apenas observou.

O novo diretor-executivo, Pedro Martins, foi chamado a falar. Ele prometeu trabalho e disse que a goleada sofrida para o Criciúma está sendo sentida internamente. E prometeu uma nova postura do time já na partida desta quarta-feira (1), contra o Fortaleza, no Castelão (CE), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.