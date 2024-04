Corinthians anuncia abertura dos ingressos para jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão

Nesta segunda-feira, o Corinthians anunciou a abertura da venda dos ingressos para o jogo contra o Fortaleza, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O processo terá início na terça, a partir das 11h (de Brasília).

Como de costume, a comercialização das entradas leva em conta as prioridades do Fiel Torcedor. A compra para o público geral, se ainda houver ingressos disponíveis, abre quinta, a partir das 11h.

No confronto, os membros do plano Minha Vida terão descontos 25% e 65%, os do Minha História de 35% e os do Meu Amor, 25%. A venda dos ingressos será feita exclusivamente online (www.fieltorcedor.com.br.).