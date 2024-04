Cristiane brilha, e Santos toma sete do Flamengo pelo Brasileiro Feminino

Na tarde desta segunda-feira, o Santos perdeu do Flamengo por 7 a 0 pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, no Estádio Luso-Brasileiro. Ex-atacante do Peixe, Cristiane brilhou e marcou duas vezes na derrota santista.

Com o resultado, as Sereias da Vila estão na 11ª posição, com sete pontos. Já as Rubro-Negras ocupam a décima colocação, com oito.

Na próxima rodada, o Santos duela contra o Fluminense às 19h (de Brasília) dessa quinta-feira, na Vila Belmiro. O Flamengo, por sua vez, encara o Botafogo na mesma data, às 11h, no Estádio Luso-Brasileiro.