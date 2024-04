Valdileia Martins é a segunda brasileira a alcançar a marca de 1,90 m no salto em altura

Valdileia Martins (ORCAMPI-SP) tornou-se a segunda brasileira na história do atletismo a alcançar a marca de 1,90 m no salto em altura, no III Desafio CBAt/CPB, realizado no último domingo, no CT Paralímpico de São Paulo. O recorde nacional (1,92 m) pertence a Orlane Maria Lima dos Santos desde 1989 e foi feito em Bogotá - é o mais antigo dos recordes femininos.

Valdileia ainda pediu a elevação do sarrafo a 1,93 m, mas não passou. Estava desconcentrada após saltar, na primeira tentativa, a marca de 1,90 m. "Fiquei muito emocionada e 'sai' da prova, até chorei", disse. Arielly Kailayne Monteiro Rodrigues (EC Pinheiros-SP) saltou 1,75 m e Lorena Aires (URU) fez 1,70 m, completando o pódio.