Cruzeiro anuncia Fernando Seabra como novo treinador para a temporada

Nesta terça-feira, o Cruzeiro anunciou a contratação de Fernando Seabra, de 46 anos, para o cargo de treinador da equipe até o fim de 2024. O técnico, que estava no comando do Red Bull Bragantino II, chega para substituir Nicolás Larcamón, demitido na última segunda-feira.

Com passagem pelas categorias de base do clube mineiro, Fernando conquistou o bicampeonato estadual no sub-20 (2022/23) e a Copa do Brasil em 2023. Além disso, fez uma campanha histórica na Copinha deste ano, terminando com o vice-campeonato. Por fim, no comando da categoria, contabilizou 91 jogos, sendo 57 vitórias, 18 empates e 16 derrotas, além de 233 gols a favor e 89 sofridos.