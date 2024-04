CBAt convoca treinadores para comandar a Seleção no Ibero-Americano

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) convocou 11 treinadores para dirigir a Seleção que disputará o 20º Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, que será realizado de 10 a 12 de maio. O Brasil compete em casa e terá a maior delegação dentre os 23 países que estarão no evento - 90 atletas (45 mulheres e 45 homens).

A competição será no Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), com entrada franca para o público e transmissão ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil e pela TV Atletismo Brasil, por meio dos canais do YouTube do Time Brasil e da CBAt.