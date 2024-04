Matheus Gonçalves, do Fla, recupera carro e medalha do título após assalto

O meia-atacante Matheus Gonçalves, do Flamengo, informou que recuperou o carro e seus pertences — entre eles a medalha do título carioca — que haviam sido roubados após a final do Estadual contra o Nova Iguaçu.

O que aconteceu

O jogador utilizou suas redes sociais para atualizar a situação: "Tudo recuperado! Obrigado a tudo e todos de verdade! Todos bem! Agradecer pelo livramento e seguir! Estamos juntos!".

O jogador foi assaltado próximo do Maracanã, na altura da comunidade da Mangueira. Ele pediu ajuda para tentar recuperar os pertences.