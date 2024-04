Flamengo domina seleção do Campeonato Carioca; Arrascaeta é o craque

Com domínio do Flamengo, a Ferj anunciou nesta segunda-feira os premiados do Campeonato Carioca 2024. Campeão, o rubro-negro emplacou oito atletas no time ideal. Nova Iguaçu e Vasco também tiveram representantes.

O que aconteceu

A cerimônia aconteceu em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Dois jogadores do Nova Iguaçu, vice-campeão, foram contemplados, além de Piton, do Vasco. A votação foi feita pela escolha de profissionais da imprensa.

A seleção teve: Rossi (Flamengo), Varela (Flamengo), Fabrício Bruno (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Lucas Piton (Vasco), Erick Pulgar (Flamengo), De la Cruz (Flamengo), Arrascaeta (Flamengo), Bill (Nova Iguaçu), Carlinhos (Nova Iguaçu) e Pedro (Flamengo).