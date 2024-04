Título do Flamengo é marcado por críticas à diretoria e Gabigol em alta

Marcos Braz e Rodolfo Landim já tinham sido hostilizados minutos antes. A torcida entoou cânticos já conhecidos como "meu Flamengo não precisa de você" e "ei, Landim, vai tomar...".

Os cantos começaram logo depois do momento de exaltação a Gabigol. O atacante apareceu no telão em vídeo e levou os rubro-negros à loucura no Maracanã.

A torcida cantou o nome dele e pediu "fica Gabigol". Antes do jogo também havia uma bandeira com "Fechados com Gabigol" no meio da arquibancada. O atacante publicou a imagem nas redes sociais com os dizeres "as ruas falam".

O Maracanã foi bastante "vocal" sobre Gabi nos últimos meses. Ovacionado sempre que entrava em campo, o atacante chegou a ver Pedro ser vaiado quando deixava o campo para a entrada dele duas vezes. No primeiro jogo da final, o herói dos títulos da Libertadores também foi lembrado e a torcida manifestou apoio depois da punição.

O camisa 10, vale lembrar, não podia sequer ir ao estádio como torcedor. Ele segue punido por tentativa de fraude ao exame de doping e aguarda a resposta do efeito suspensivo.