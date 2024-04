Último de titular de 2019, Arrascaeta une passado e futuro do Flamengo

Último nome do time de 2019 a resistir como titular, Arrascaeta foi promovido à capitão e levantou a taça de campeão carioca do Flamengo. Protagonista no time mesmo tempos depois do "ano mágico", o uruguaio está na sexta temporada vestindo a camisa do clube.

O que aconteceu

Arrascaeta conquistou o 12º título pelo Flamengo. Ele, Gabigol e Bruno Henrique são os remanescentes de 2019 no elenco e os jogadores que somam mais taças. Gerson também esteve naquele time, mas saiu no meio do caminho e voltou.

Mesmo sem ser titular, Bruno Henrique também tomou os holofotes. Foi dele o gol da vitória que carimbou o título para o Fla já no segundo tempo.