Palmeiras e Santos vivem semana de problemas e técnicos buscam soluções

Contra o San Lorenzo (ARG), sete titulares nem viajaram para a Argentina. Endrick e Raphael Veiga, citados nominalmente, estão entre os que ficaram no Brasil e não jogaram na estreia da Libertadores.

Abel escalou um time só com reservas. No decorrer do jogo o treinador colocou em campo Aníbal Moreno, Piquerez e Flaco López, três titulares na final de domingo passado.

Endrick e Veiga estarão melhor que no primeiro jogo. O camisa 9 teve tempo para se recuperar do trauma que sofreu no jogo contra a Espanha, duas semanas atrás e que o fez jogar com dores na semifinal e na primeira partida da decisão. Já Veiga, criticado pelo desempenho no primeiro jogo, teve que jogar a final apenas três dias depois de ter tido o problema misterioso citado por Abel. Agora ele teve a semana toda para se recuperar.

Titular do Santos ficou fora semana toda

O Santos não jogou no meio da semana. Fora da Copa do brasil e da Libertadores o calendário santista só tem o Estadual e a Série B neste ano.

Julio Furch pode ser a principal baixa da decisão. O argentino se machucou no primeiro jogo e teve que ser substituído. Ele fez tratamento em dois períodos todos os dias desde a primeira final para se recuperar a tempo.