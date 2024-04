Brasil enfrenta Argentina em casa pelos Playoffs da Billie Jean King Cup

O Brasil conheceu, nesta terça-feira, o seu próximo adversário na Billie Jean King Cup. Em sorteio realizado na sede da Federação Internacional de Tênis (ITF), em Londres, ficou definida a Argentina como rival do Time Brasil BRB no confronto pelos Playoffs da competição, que será jogado em casa, em novembro, em local a ser definido pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Esta será a nona vez que as equipes se enfrentam na competição, com quatro vitórias para cada país. No último encontro, em 2022, o Time Brasil BRB garantiu a vitória, por 3 a 1, com vitórias de Bia Haddad e Laura Pigossi, na cidade de Tucumán, na casa das adversárias.

Para o capitão do Time Brasil BRB, Luiz Peniza, o fator casa será decisivo para garantir o triunfo na rivalidade sul-americana.