Campeão no Catar, lateral Paulo Otavio fala da "febre brasileira" no país da última Copa

Na última quarta-feira (24), o Al Sadd confirmou o título da Liga das Estrelas do Catar com uma rodada de antecedência, ao golear o Al Shamal por 4 a 0. Autor do último gol da vitória, o lateral-esquerdo Paulo Otavio esteve presente em todos os jogos da conquista, obtida logo em seu primeiro ano no clube - que, com 17 títulos nacionais, é o maior campeão do país do Oriente Médio.

Formado no Athletico Paranaense, o brasileiro de 29 anos saiu cedo para o futebol europeu e passou seis temporadas no futebol alemão, onde defendeu o Ingolstadt e o Wolfsburg, antes de acertar com o Al Sadd, em 2023. No novo clube, o lateral foi titular em todos os 21 jogos até a conquista do título, ficando de fora de apenas 7 minutos e contribuindo com 2 gols e 4 assistências na campanha.

Mas como o Al Sadd, uma equipe sem astros internacionais, consegue se sobressair em uma liga repleta de grandes estrelas? Paulo Otavio responde: "Realmente, nosso elenco não conta com grandes astros, se você for comparar com o Al Duhail, que tem um craque como o Philippe Coutinho, ou o Al Arabi, que tem o Marco Verratti, por exemplo. Mas acho que o Al Sadd faz os investimentos mais inteligentes da liga, sem dúvidas. Temos um plantel muito homogêneo, que conta por exemplo com 6 titulares da seleção do Catar que há pouco tempo foi bicampeã da Copa da Ásia".