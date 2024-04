Bia Haddad leva virada de Swiatek e se despede do WTA 1000 de Madri

A participação de Bia Haddad Maia no Masters 1000 de Madri de tênis terminou nesta terça-feira. A brasileira enfrentou a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, pelas quartas de final e acabou eliminada.

Bia Haddad perdeu o duelo em três sets, com parciais de 4/6, 6/0 e 6/2. A brasileira teve um início animador, mas, a partir do segundo set, aumentou o número de erros e encontrou uma rival que dominou amplamente as ações em quadra.