Série de Ayrton Senna tem primeiro teaser divulgado pela Netflix

Nesta terça-feira (30), a Netflix divulgou para o público o primeiro teaser trailer da série "Senna", que contará a história do piloto brasileiro Ayrton Senna na Fórmula 1. A minissérie contará a trajetória do ídolo desde a sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, até seu falecimento em Ímola, em 1994. A morte do piloto completará 30 anos nesta quarta-feira (01).

"Depois dele, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Senna é uma minissérie de ficção inspirada na história de vida, incrível carreira e nos relacionamentos familiares do maior piloto de F1 de todos os tempos. Protagonizada por Gabriel Leone, estreia ainda em 2024", diz o a publicação no YouTube da Netflix.