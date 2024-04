Apesar de retrospecto equilibrado, Real tem histórico recente a favor contra o Bayern

Nesta terça-feira (30), Bayern de Munique e Real Madrid se enfrentam na Alemanha, pelas semifinais da Liga dos Campeões. Rivais de longa data, o confronto entre as equipes é considerado um clássico na Europa, com partidas marcantes na história do futebol. O Real Madrid lidera o retrospecto entre os clubes na Champions com apenas uma vitória de diferença, mas com ampla vantagem nos jogos mais recentes.

Pelo torneio europeu, Bayern e Real já se enfrentaram em 26 oportunidades. Os espanhóis ganharam 12 vezes, enquanto os alemães venceram 11. O duelo possui três empates.

Apesar do retrospecto equilibrado, o Bayern de Munique não vence o Real Madrid há 12 anos. A última vez que os alemães venceram os espanhóis foi no dia 17 de abril de 2012, pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões daquele ano. Naquela oportunidade, Ribéry e Mario Gómez marcaram para o clube germânico, enquanto Ozil descontou para os madrilenhos.