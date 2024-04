Tribunal libera Gabigol por entender que há chance real de anular punição

"O atleta recebeu com satisfação a decisão e seguimos otimistas com o resultado final do caso", disse o advogado Bichara Neto, que fez a defesa de Gabriel.

O entendimento unânime do tribunal da Suíça foi de que há chances de a punição da corte brasileira ser anulada. E, se isso acontecesse, haveria um dano irreparável para o atleta se cumprisse a pena desde agora.

Ou seja, como há uma possibilidade razoável de Gabigol ser absolvido, ele seria prejudicado pela suspensão enquanto espera seu julgamento. É um bom indicativo para o julgamento definitivo.

Com a decisão, o jogador já está liberado para treinar e jogar. O Flamengo esperava justamente a decisão do tribunal para tomar uma decisão sobre o jogador porque acreditava que eram boas as chances de reversão da punição. O caso é visto como diferente de Guerrero, que foi suspenso durante longo período.

A acusação como Gabigol teve origem por uma coleta antidoping de abril de 2023. O atleta desobedeceu e despeitou fiscais quando deveria entregar sua amostra de unira para o exame. A denúncia demorou e ele só foi suspenso em abril de 2024.