Como mandante, São Paulo só fez 3 gols no Palmeiras nos últimos 7 anos pelo Brasileirão

? 13 grandes chances cedidas



? 31.3 finalizações p/ marcar gol pic.twitter.com/2RjF7EeEDW

? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 30, 2024

A última vez que o São Paulo venceu o Palmeiras como mandante pelo Brasileirão foi no dia 27 de maio de 2017. Naquela oportunidade, o Tricolor venceu por 2 a 0 com gols de Lucas Pratto e Luiz Araújo, hoje no Flamengo.

Entretanto, apesar da série invicta fora de casa no Brasileirão contra a equipe do Morumbis, o Palmeiras não tem tido sorte contra o São Paulo em outros torneios nacionais, como a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. Nos últimos dois anos, o Verdão foi eliminado pelo Tricolor na Copa do Brasil, sendo que em ambas as oportunidades decidiu a eliminatória em casa. No início de fevereiro deste ano, o São Paulo foi campeão da Supercopa em cima do alviverde nos pênaltis.

O próximo confronto do São Paulo é contra o Águia de Marabá nesta quinta-feira (02), em Belém, às 19h30 (de Brasília), pela Copa do Brasil. Já o Palmeiras tem como próximo desafio o Botafogo-SP nesta quinta (02), no Allianz Parque, às 21h30, também pela copa nacional.