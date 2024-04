Faltou ousadia? Mauro Cezar e Lavieri debatem São Paulo x Palmeiras

São Paulo e Palmeiras não saíram do zero no Choquei-Rei de ontem pelo Brasileirão. No UOL News Esporte, os colunistas Mauro Cezar Pereira e Danilo Lavieri divergiram sobre a qualidade do clássico. Se para Lavieri o jogo foi "aceitável", para Mauro, foi "péssimo".

Mauro Cezar: 'O jogo foi péssimo. Jogos péssimos têm sido uma rotina'

O jogo foi ruim, como têm sido vários jogos, Supercopa foi também, outro jogo péssimo. Ontem foi péssimo de novo, como Palmeiras 0 x 0 Flamengo foi péssimo. Aliás, jogos péssimos têm sido uma rotina. Muito se exalta a competitividade do Palmeiras, mas pouco se fala de jogos péssimos nos quais o bicampeão brasileiro está inserido. Cobramos muito pouco qualidade de jogo, vontade de ganhar, o lance mais emocionante do jogo foi um chute peteleco do Lázaro que foi tirado pelo Alisson, se chuta com vontade, com força, faz o cara, mas chutou fraquinho e o Alisson tirou. Foi o lance mais emocionante do jogo, é muito pouco. Estou falando do bicampeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil.