Manchester United x Liverpool: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Inglês

As duas equipes entraram em campo na última quinta-feira. O Liverpool somou três pontos em casa diante do Sheffield United. Já o time de Manchester vencia o Chelsea até os 54 minutos do segundo tempo, mas sofreu virada e foi derrotado por 4 a 3.

Os dois rivais sofrem com desfalques. O United está mais baleado na linha defensiva: Varane e Evans saíram lesionados no último jogo e são dúvida. O time já não contava Luke Shaw, Lisandro Martínez e Lindelöf. No lado do Liverpool, as ausências são as mesmas dos últimos tempos: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Thiago e Diogo Jota.

United e Liverpool se enfrentam pela terceira e última vez nesta temporada. O confronto mais recente aconteceu há três semanas, pela Copa da Inglaterra. Os Red Devils venceram em casa por 4 a 3 e avançaram à semifinal, eliminando o rival. O duelo pelo primeiro turno do Inglês terminou em empate sem gols em Anfield.

O United leva vantagem histórica no clássico: 83 vitórias contra 71, além de 59 empates. Os Red Devils venceram os últimos dois clássicos em casa, mas a vitória mais recente do Liverpool em Old Trafford é histórica: 5 a 0 no Inglês de 2021/22.

Manchester United x Liverpool

Competição: 32ª rodada do Campeonato Inglês

Data: 7 de abril de 2024, às 11h30 (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester, Reino Unido

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)