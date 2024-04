Por que 4 dos 5 amigos de Robinho não foram condenados no caso de estupro?

Deixaram o país durante as investigações. Os quatro foram denunciados, mas não chegaram a ser julgados pelas leis italianas porque deixaram o país europeu durante as investigações e não foram notificados para a audiência preliminar, que aconteceu em 31 de março de 2016.

Como não os quatro não foram notificados, o juiz resolveu separar os casos. O advogado da vítima, Jacopo Gnocchi, disse ao UOL que pretende reverter a situação dos demais envolvidos para que eles também sejam responsabilizados.

Vamos solicitar às autoridades italianas que os encontrem e notifiquem e esperamos, assim, prosseguir com o processo. Eles têm a presunção da inocência assegurada, será a Justiça a determinar se esses senhores, que estavam juntos com os dois condenados em via definitiva, são culpados ou não.

Jacopo Gnocchi, advogado da vítima

O caso contra Rudney, Clayton, Alexsandro e Fabio está suspenso até o momento, mas pode ser reaberto, principalmente depois que a Corte de Cassação confirmou a condenação de Robinho e Falco.

E Ricardo Falco?

Robinho e Ricardo Falco foram julgados na Itália e condenados em três instâncias. Não há mais possibilidade de recurso.