NFL divulga datas das vendas de ingressos para partida entre Packers e Eagles no Brasil

Através de suas redes sociais, a página oficial da NFL no Brasil divulgou as datas das vendas de ingressos para o jogo entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, que será realizado em São Paulo, na Neo Química Arena. A pré-venda das entradas começa no dia 10 de junho, enquanto a venda geral será apenas no dia 13 do mesmo mês.

INFORMAÇÕES SOBRE INGRESSOS PARA O SÃO PAULO GAME 2024! ???