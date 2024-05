Ex-Bayern, Boateng é anunciado por clube da Áustria

Jerome #Boateng unterschreibt bis 2026 bei unseren Schwarz-Weißen ??

Mehr dazu: https://t.co/zJyDBjUSFi

LASK (@LASK_Official) May 31, 2024

No Bayern de Munique, Boateng fez história e se tornou um dos maiores jogadores da história do clube. Por lá, ele conquistou 25 títulos: nove Campeonatos Alemães, duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes da Fifa, cinco Taças da Alemanha, duas Supercopas da Uefa e cinco Supertaças da Alemanha.

No início de fevereiro, o zagueiro assinou contrato com a Salernitana, da Itália, onde não conseguiu muito sucesso. Ele fez parte do elenco que foi rebaixado para a Segunda Divisão, terminando o Campeonato Italiano na 20ª e última posição, com apenas 17 pontos.

Além de Bayern e Salernitana, Boateng soma passagens por Lyon, Manchester City, Hertha Herlim e Hamburgo. Ele também tem história na seleção alemã, tendo conquistado a Copa do Mundo de 2014.