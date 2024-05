BTG compra dívida e mira assumir Allianz Parque, mas WTorre vai resistir

A empresa Enforce, do grupo BTG, comprou a dívida da Wtorre relativa à construção do Allianz Parque do Banco do Brasil. Há uma intenção do banco de assumir a gestão do estádio considerado lucrativo. Mas a Wtorre não tem intenção de ceder e está em dia com seus pagamentos ao banco.

O negócio foi revelado primeiro pelo colunista de O Globo, Lauro Jardim, e confirmado pelo blog.

A dívida da Wtorre com o Banco do Brasil relacionado ao Allianz Parque é de R$ 650 milhões. Houve alguns interessados que fizeram ofertas ao Banco do Brasil, e o BTG acabou levando.